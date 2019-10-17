Накануне, 16 октября, модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. На родах присутствовала и мать артиста.

Накануне, 16 октября, модель Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына. На родах присутствовала и мать артиста.Не успел малыш родиться, как его фотографии появились на страницах Тимати, Анастасии и Симоны в социальной сети "Инстаграм". Счастливая мать рэп-исполнителя не ограничилась одним кадром и опубликовала снимок, на котором запечатлены родители с младенцем."Дорогие друзья! Спасибо всем и каждому в отдельности за теплые слова и поздравления! Рождение ребенка – настолько эмоционально заряженное событие, что я не могу прийти в себя!" – призналась она.На эмоциях Симона назвала себя многодетной и пояснила, что у нее два сына, две дочери и двое внуков. По всей видимости, говоря о дочерях, она имела в виду моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову, подаривших Тимати по ребенку."Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться! А пока потерпите еще поток мимимишных фото. На самом деле в них моя жизнь и любовь!" – написала Симона.Напомним, что 16 октября родила Тимати сына. Как и в предыдущий раз, рэпер находился в палате в этот ответственный момент. Мальчика назвали Ратмиром. Интересно, что это имя носил близкий друг – Ратмир Шишков. Вероятно, в его честь артист и назвал отпрыска.Однако стоит отметить, что Шишкова уже много лет нет в живых – он погиб в жуткой аварии в 2007 году. Ратмиру было всего 19 лет. Сообщалось, что аварию спровоцировал сам участник проекта "Фабрика звезд – 4". На скорости 220 километров в час Шишков пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. Очевидцы утверждали, что за ним гналась патрульная машина.