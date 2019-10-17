За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из поединков Филадельфия Флайерз с Иваном Проворовым в составе гостила у Эдмонтон Ойлерз. И проиграла со счетом 3:6.

За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из поединков "Филадельфия Флайерз" с Иваном Проворовым в составе гостила у "Эдмонтон Ойлерз". И проиграла со счетом 3:6.Российский защитник в матче против "нефтяников" заработал одно очко за результативность, сделав передачу на Якуба Ворачека – автора дубля. Но ни их усилий, ни стараний Оскара Линдблома, забившего еще один гол "летчиков", не помогли "Филадельфии".На три шайбы "Флайерз" хоккеисты "Эдмонтона" ответили шестью. Их авторами стали Итан Бир, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Брэндон Мэннинг, а Леон Драйзайтль оформил дубль.В еще двух встречах дня "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду обыграл "Каролину Харрикейнз" со счетом 5:2, а Анахайм Дакс" оказался столь же негостеприимен к "Баффло Сэйбрз". По итогам матча был также зафиксирован счет 5:2 в пользу хозяев.