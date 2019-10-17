Не так давно британцы составили рейтинг самых красивых женщин в мире. Тем не менее, российский доктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Дмитрий Давыдов не согласен. Он представил свою фаворитку среди красавиц.

Не так давно британцы составили рейтинг самых красивых женщин в мире. Тем не менее, российскийдоктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Дмитрий Давыдов не согласен. Он представил свою фаворитку среди красавиц.По мнению медика, идеальное соответствие всем общепринятым характеристикам красоты далеко не всегда значит, что сама дама будет являться обладательницей красивого приятного лица. Кроме того, Давыдов подчеркнул, что само по себе понятие "красота" довольно субъективно."Да, на самом деле есть так называемое золотое сечение, некие стандарты, к которым стремятся, но, как показывает опыт, идеальное соответствие всем золотым стандартам в результате не факт, что будет красивое, милое и обаятельное лицо", – выразил свою точку зрения эксперт.Кроме того, мужчина подметил, что со временем переменчивая мода любит менять стандарты красоты. Плюс, это также зависит от интеллектуального уровня оценивающего, от его культурного развития, а также от возраста. Так то, что посчитает красивым подросток может совершенно не понравиться человеку более взрослого возраста.Хирург также подчеркнул, что разные люди видят для себя идеал красоты по-разному. Кто-то предпочитает девушек небольшого роста и довольно объемного телосложения, а кому-то больше по душе высокие дамы худощавой комплекции. Все-таки взгляд на чужую привлекательность у всех разный."Говоря об идеальных лицах, на первое место я бы поставил Монику Беллуччи, она вне конкуренции. Моника, безусловно, лучше, чем все Беллы Хадид", – заключил Давыдов в интервью изданию . В связи с этим он призвал считать рейтинг британских коллег недостаточно достоверным для восприятия в качестве непреложной истины.Отметим, что итальянская красавица отметила свой 55-летний юбилей, однако до сих пор может с легкостью дать фору своим более молодым конкуренткам. Звезда "Матрицы" и "Астерикса и Обеликса: миссия Клеопатра" продолжает поддерживать роскошную форму.