Подозреваемая в убийстве и расчленении своего соседа петербурженка арестована до 6 декабря. Кировский районный суд избрал меру пресечения Анастасии Алферовой.

Подозреваемая в убийстве и расчленении своего соседа петербурженка арестована до 6 декабря. Кировский районный суд избрал меру пресечения Анастасии Алферовой.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", ЧП произошло 29 марта в Кустарном переулке. По версии полицейских, соседи по коммунальной квартире поссорились и в пылу гнева женщина ударила соседа по голове молотком. Поняв, что он умер, Алферова расчленила тело, сложила части в пакеты и перевезла в маршрутке на Канонерский остров. Позже останки обнаружил случайный прохожий.Поиск убийцы длился больше года. И вот, накануне женщину задержали. Максимально ей грозит до 15 лет тюрьмы.