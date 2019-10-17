Существует заблуждение, что от прыщей на лице мучаются только подростки во время переходного периода. Но это не так. С этой проблемой человек может столкнуться в любом возрасте.

Существует заблуждение, что от прыщей на лице мучаются только подростки во время переходного периода. Но это не так. С этой проблемой человек может столкнуться в любом возрасте.Ученые раскрыли основные факторы, провоцирующие появление прыщей. Для этого специалисты обследовали 6,7 тысяч проживающих в странах Европы и Америки добровольцев.Оказалось, огромное значение в этом вопросе имеет питание. Прежде всего сильно влияют молочные продукты. Те люди, кто часто потребляют их в своем рационе, имеют значительно больше сыпей на лице.Также следует внимательно относиться к шоколаду, газированным напиткам, выпечке и сахару. А людям, употребляющим сывороточные белки и анаболические стероиды стоит быть втройне аккуратнее и тщательно следить за состоянием своей кожи.Не нужно забывать и о внешних факторах. Огромное влияние на состояние кожи оказывают загрязнение окружающей среды и стресс, сообщает .Напомним, недавно стало известно о новом виде рака у детей. Самым главным отличием его от других видов онкологических заболеваний является отсутствие соответствующего лекарства. Как писали ранее , пациенты едва доживают до совершеннолетия за недостатком своевременной диагностики.