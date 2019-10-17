Российская авиакомпания S7 получила допуск на выполнение полетов в грузинский Кутаиси.

Российская авиакомпания S7 получила допуск на выполнение полетов в грузинский Кутаиси.Как передает РИА Новости, об этом стало известно из приказа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации)​​​.Представительница ведомства пояснила, что данная практика, когда авиакомпания получает допуск на полеты, чтобы в случае начала воздушного сообщения, немедленно их начать, является обычной.В аэропорту Кутаиси сообщили, что у них нет об этом никакой информации. Ничего не знают о возобновлении полетов ни в Объединении аэропортов Грузии, ни в Агентстве гражданской авиации.Полеты из России в Грузию были отменены в июле 2019 года, после того, как в Тбилиси произошли массовые беспорядки, связанные с визитом российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия.