Гнездо обнаружили в Клязьминско-Лухском заказнике. На одного из птенцов одели кольцо с GPS-трекером.

Сотрудники дирекции особоохраняемой территории отслеживают перемещение краснокнижной птицы. Подорлик - хищная птица, занесенная в красную книгу. Гнездо обнаружили в Клязьминско-Лухском заказнике. На одного из птенцов одели кольцо с GPS-трекером. Птенец не очень хотел участвовать в исследованиях, клевался и царапался, за что его и прозвали Задирой. Свой первый перелет в теплые края подорлик начал в конце сентября. Медленно, но верно птица долетела до Калмыкии. Эксперимент во Владимирской области проводится впервые. В этом году ученые отслеживают судьбу еще трех птенцов Большого подорлика. Птица по имени Клязьма из Клязьминского заказника Ивановской области и еще один из Московской стартовали раньше Задиры и уже добрались до Египта.Максим Сергеев, ведущий эксперт Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области: «У нас на территории области насчитывается не более 10 пар этого вида птиц. Вид нуждается в охране и во многом сократил свою численность под воздействиям деятельности человека. Это и применения и ядохимикатов в сельском хозяйстве, в недавнем прошлом. И сейчас продолжаются вырубки лесов .. деревья на которые гнездятся эти птицы, часто вырубаются. Поэтому мест для гнездования у подорлика остается все меньше и меньше».Юлия Болдина, Илья Хлудов