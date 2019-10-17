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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-posle-operacii-rudkovskaya-ne-mozhet-rodit.html" target="_blank">После операции Рудковская не может родить</a> - Яна Рудковская дала интервью журналу Tatler. Женщина призналась, что они с мужем, прославленным фигуристом Евгением Плющенко мечтают о дочке, но сама она выносить ребенка не может.