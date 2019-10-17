Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в пресс-конференции в Москве, которая была организована одним из его спонсоров. Она была приурочена к победе россиянина над Дастином Порье.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в пресс-конференции в Москве, которая была организована одним из его спонсоров. Она была приурочена к победе россиянина над Дастином Порье.Мероприятие планировалось начать в 11:00 по московскому времени, однако сначала его перенесли на 40 минут, а затем Нурмагомедов и вовсе покинул здание, сел в машину и уехал, сообщает "Спорт-экспресс". Пресс-конференция состоялась, но без участия бойца смешанного стиля.Напомним, что Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье, благодаря чему повторно защитил титул чемпиона UFC. Ожидается, что следующий свой поединок он проведет весной 2020 года. Его соперником может стать Тони Фергюсон, либо Жорж Сен-Пьер.