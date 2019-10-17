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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-prosto-izgadili-pamyatnik-maryanovu-shokiroval-ego-blizkix.html" target="_blank">Просто изгадили: памятник Марьянову шокировал его близких</a> - Только спустя два года со дня смерти на могиле Дмитрия Марьянова появился памятник. Однако такой, что его близкие пришли в ужас от увиденного.