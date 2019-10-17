Российские вооруженные силы провели пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений Гром-2019. Маневрами руководит Верховный главнокомандующий Владимир Путин. В частности, стратегические ракетоносцы Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по мишеням на полигонах в Коми и на Камчатке.

Российские вооруженные силы провели пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений "Гром-2019". Маневрами руководит Верховный главнокомандующий Владимир Путин, сообщает агентство РИА Новости.В частности, стратегические ракетоносцы Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по мишеням на полигонах в Коми и на Камчатке.Кроме того, с военного космодрома "Плесецк" стартовала межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Боевой блок МБР попал в цель на полигоне "Кура".Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 17 октября Владимир Путин будет руководить учениями "Гром-2019" из Национального центра управления обороной в Москве.Напомним, масштабные стратегические командно-штабные маневры "Гром-2019" стартовали 16 октября. В них участвуют 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, 15 боевых кораблей и 5 стратегических подлодок.