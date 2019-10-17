Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного международного рейтинга для творческих вузов. Тема была поднята на встрече с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного международного рейтинга для творческих вузов. Тема была поднята на встрече с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"."Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем она очевидная совершенно. Это непростая будет история, но нужно будет выступить инициаторами этого процесса", — отреагировал глава государства на соответствующее предложение ректора ВГИКа Владимира Малышева.Также Владимир Путин согласился с тем, чтобы учебное заведение получило право разрабатывать свои собственные стандарты образования. При этом президент отметил, что общие стандарты высшего образования в целом тоже должны быть.Перед встречей с выпускниками вуза Владимир Путин осмотрел несколько учебных помещений института. В частности, на факультете анимации и мультимедиа главе государства показали мастерскую по изготовлению кукол и технологию создания ожившей живописи в павильоне объемно-кукольной анимации, а на операторском факультете президент ознакомился с процессом съемки студенческих работ.Также молодые люди исполнили для главы государства композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню. Браво! Супер", — похвалил Путин студентов, передает ТАСС.