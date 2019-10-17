Консалтинговая компания по эффективности PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование и выяснила, что по совокупности всех индексов московская скорая помощь вышла на второе место в мире, уступив лишь неотложке Берлина. На третьем месте – скорая Нью-Йорка.

Консалтинговая компания по эффективности PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование и выяснила, что по совокупности всех индексов московская скорая помощь вышла на второе место в мире, уступив лишь неотложке Берлина.На третьем месте – скорая Нью-Йорка.Директор практики компании PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора рассказал, что в исследовании участвовали практически все крупные города мира с населением не меньше 2 миллионов человек и площадью не менее 500 квадратных километров, а также те, кто свободно предоставил статистические данные, передает "Интерфакс".По его словам, города сравнивались на основе групп, а затем были обобщены в общий индекс скорости, оснащенности скорых и удовлетворенности оказанием помощи.Арора сообщил, что по индексу скорости московская неотложка оказалась на 6 месте, но это, по его словам, никак не влияет на качество медицинского обслуживания, поскольку она "быстрее всех отвечает на звонки и выезжает на вызовы".Еще один показатель, почему она оказалась на 6 месте, — это время доставки пациента до больницы, которое в среднем составляет 26 минут.При этом существенный плюс скорой помощи Москвы в том, что в машинах находятся в большей степени врачи, которые сопровождают пациента, то есть он находится в руках специалистов. "Это время можно компенсировать", — добавил Арора.Что касается индекса оснащенности, то по нему столичная неотложка заняла 3 место, по степени удовлетворенности пациентов — 2-е и по совокупности индексов вышла на вторую строчку.Представитель PwC также пояснил, что индекс оснащенности оценивался по количеству бригад, оборудованию, количеству вертолетов и больниц, куда привозятся больные, а также по количеству в них коек.15 октября московской скорой помощи исполнилось сто лет.