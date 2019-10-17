Увидев ключи от машины, она решила покататься

В конце сентября у 49-летнего жителя Мурома пропал автомобиль «Хёндай». Спустя несколько часов полицейские нашли сначала автомобиль, а затем уже и подозреваемую в его похищении.После заявления от потерпевшего, полицейские сразу же направились к месту происшествия и обнаружили на одной из улиц города угнанную машину.Через несколько часов сотрудники органов задержали местную жительницу по подозрению в угоне. Оказалось, что она – бывшая девушка сына потерпевшего. Выпив, она пришла к возлюбленному домой поговорить. Поняв, что того нет дома, а дверь не заперта, она взяла ключи и решила покататься. Не справившись с управлением, девушка врезалась в дом, бросила машину и убежала.