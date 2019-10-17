Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила угон автомобиля.

В Муроме полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в угоне автомобиля. Сообщает пресс-служба областного УМВД.В правоохранительные органы обратился 49-летний местный житель, сообщивший о пропаже «Хендая». Сотрудники ППС, направляясь к месту происшествия, обнаружили на одной из улиц города схожий по приметам автомобиль, имевший повреждения. Через несколько часов по подозрению в совершении угона полицейскими была задержана местная жительница. Установлено, что фигурантка, бывшая девушка сына потерпевшего, употребив спиртное, пришла домой к молодому человеку, чтобы поговорить. Поняв, что собеседника нет, а дверь не заперта, взяла ключи от авто и отправилась кататься. По пути, не справившись с управлением, она въехала в дом, и, оставив автомобиль, покинула место происшествия. Возбуждено уголовное дело.