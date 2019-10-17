В Венесуэле разбился многоцелевой истребитель Су-30 местных ВВС. Боевая машина упала в штате Гуарико, оба пилота погибли.

В Венесуэле разбился многоцелевой истребитель Су-30 местных ВВС. Боевая машина упала в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщает агентство ТАСС.Как уточняют военные, самолет летел с авиабазы имени Мануэля Риоса на аэродром Луиса дель Валье Гарсии. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро поручил провести тщательное расследование катастрофы.Су-30 – современный многоцелевой истребитель, который выпускает российский завод "Иркут". Он оснащен двигателями с управляемыми векторами тяги. Они дают машине сверхманевренность. Также на самолете стоит современная радиолокационная станция "Барс", способная заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 140 километров. На борт Су-30 берет до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб.