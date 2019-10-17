Стилист Мария Клюева заявляет, что сын продюсера группы На-на
Бари Алибасов-младший до смерти избил ее, а после пять дней держал взаперти. Девушка
встретилась со своим обидчиком в студии программы На самом деле Первого
канала.
Стилист Мария Клюева заявляет, что сын продюсера группы "На-на"
Бари Алибасов-младший до смерти избил ее, а после пять дней держал взаперти. Девушка
встретилась со своим обидчиком в студии программы "На самом деле" Первого
канала.
Клюева рассказала, что была любовницей женатого Алибасова-младшего.
По ее словам, 23 сентября Бари Алибасов бил ее на протяжении нескольких часов. Бизнесмен наносил удары с такой
силой, что даже помял кольцо на пальце. После отпрыск знаменитости пять дней не
выпускал девушку из своей квартиры.
"Он ударил меня ногой, я упала, он схватил меня за волосы и
потащил, это продолжалось несколько часов", – вспоминает случившееся героиня сегодняшнего
выпуска ток-шоу "На самом деле".
Клюева чудом осталась жива. В доказательство Мария предоставила фотографии, на которых запечатлела свое тело в страшных синяках и
ссадинах.
По словам Екатерины, Бари не раз поднимал на нее руку. Девушка
терпела выходки возлюбленного до тех пор, пока ситуация не стала опасной для ее
жизни.
Сам Бари Алибасов-младший, появившись на съемочной площадке "На
самом деле", отметил, что Мария Клюева врет. Бизнесмен заявил, что даже
не знаком с ней. Но, когда на экране студии продемонстрировали совместное видео
Клюевой и Алибасова, последний резко поменял показания, мол, встречался с Марией
пару раз.
Между тем проверка на детекторе лжи показала, что Бари
Алибасов в самом деле проживал с Марией Клюевой и действительно был жесток с
ней. В свое оправдание бизнесмен заявил, что бил возлюбленную только во время
интимных БДСМ-игр, однако и это оказалось неправдой.
После Бари Алибасов-младший, сообщил присутствующим, что страдает
от проблем с психикой. Сын шоумена признался, что действительно поднимал руку
на мать и двух бывших возлюбленных, однако Клюеву не трогал. Якобы у него
бывают приступы ярости, во время которых он не может себя контролировать.
Бизнесмен лечился в специализированных клиниках, но эффекта терапия не тала.
"Я десять лет потратил, более миллиона рублей", – добавил Бари
Алибасов-младший в эфире ток-шоу .
Ведущий программы Дмитрий Шепелев пришел в бешенство от поведения бизнесмена. Телеведущий высказал все, что думал про Бари-младшего.
"Послушайте, что должно происходить в голове у мужчины,
который не скрывая говорит о том, как он избивает девочку, которая не только
моложе, но еще и меньше? Что должно про исходить в голове чувака, который
говорит об этом публично и не скрывает этого? Ребята, это клиника". Он, скорее
всего, гордится происходящим, о чем мы говорим?" – сказал ведущий шоу .