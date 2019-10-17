Стилист Мария Клюева заявляет, что сын продюсера группы На-на Бари Алибасов-младший до смерти избил ее, а после пять дней держал взаперти. Девушка встретилась со своим обидчиком в студии программы На самом деле Первого канала.

Стилист Мария Клюева заявляет, что сын продюсера группы "На-на"Бари Алибасов-младший до смерти избил ее, а после пять дней держал взаперти. Девушкавстретилась со своим обидчиком в студии программы "На самом деле" Первогоканала.Клюева рассказала, что была любовницей женатого Алибасова-младшего.По ее словам, 23 сентября Бари Алибасов бил ее на протяжении нескольких часов. Бизнесмен наносил удары с такойсилой, что даже помял кольцо на пальце. После отпрыск знаменитости пять дней невыпускал девушку из своей квартиры."Он ударил меня ногой, я упала, он схватил меня за волосы ипотащил, это продолжалось несколько часов", – вспоминает случившееся героиня сегодняшнеговыпуска ток-шоу "На самом деле".Клюева чудом осталась жива. В доказательство Мария предоставила фотографии, на которых запечатлела свое тело в страшных синяках иссадинах.По словам Екатерины, Бари не раз поднимал на нее руку. Девушкатерпела выходки возлюбленного до тех пор, пока ситуация не стала опасной для еежизни.Сам Бари Алибасов-младший, появившись на съемочной площадке "Насамом деле", отметил, что Мария Клюева врет. Бизнесмен заявил, что дажене знаком с ней. Но, когда на экране студии продемонстрировали совместное видеоКлюевой и Алибасова, последний резко поменял показания, мол, встречался с Мариейпару раз.Между тем проверка на детекторе лжи показала, что БариАлибасов в самом деле проживал с Марией Клюевой и действительно был жесток сней. В свое оправдание бизнесмен заявил, что бил возлюбленную только во времяинтимных БДСМ-игр, однако и это оказалось неправдой.После Бари Алибасов-младший, сообщил присутствующим, что страдаетот проблем с психикой. Сын шоумена признался, что действительно поднимал рукуна мать и двух бывших возлюбленных, однако Клюеву не трогал. Якобы у негобывают приступы ярости, во время которых он не может себя контролировать.Бизнесмен лечился в специализированных клиниках, но эффекта терапия не тала."Я десять лет потратил, более миллиона рублей", – добавил БариАлибасов-младший в эфире ток-шоу .Ведущий программы Дмитрий Шепелев пришел в бешенство от поведения бизнесмена. Телеведущий высказал все, что думал про Бари-младшего."Послушайте, что должно происходить в голове у мужчины,который не скрывая говорит о том, как он избивает девочку, которая не толькомоложе, но еще и меньше? Что должно про исходить в голове чувака, которыйговорит об этом публично и не скрывает этого? Ребята, это клиника". Он, скореевсего, гордится происходящим, о чем мы говорим?" – сказал ведущий шоу .