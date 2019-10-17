Победу принёс сюжет Арест Игоря Конышева. Развязка истории о том, как музей федерального масштаба стал доходным местом.

Еще одна победа ГТРК "Владимир". Сюжет Марии Платанюк стал лауреатом Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ "СМИ против коррупции" в номинации "Лучший сюжет на телевидении на тему коррупции". Пятый по счёту всероссийский конкурс в этом году принимает Рязань. Участники - со всей страны. В финал вышли 40 работ. Победу принёс сюжет "". Развязка истории о том, как музей федерального масштаба стал доходным местом. Награду журналисту Марии Платанюк вручил председатель жюри всероссийского конкурса Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента.