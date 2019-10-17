Скандальный
блогер Лена Миро высмеяла домыслы, которые услышала из своих источников. Якобы,
Яна Рудковская соседствует с самим президентом России Владимиром Путиным.
Скандальный
блогер Лена Миро высмеяла домыслы, которые услышала из своих источников. Якобы,
Яна Рудковская соседствует с самим президентом России Владимиром Путиным.
Светского обозревателя, славящегося своим острым
языком и резкими суждениями, попросили высказаться о неподтвержденной информации,
касающейся супруги фигуриста Евгения Плющенко. Миро написала об это в своем
Телеграм-канале.
"Мне тут прислали картинку из Татлера (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и попросили прокомментировать: правда ли, что за забором
Рудковской живет сам Путин?", – поделилась блогер. На такие слухи Лена Миро
отреагировала в свойственной ей манере – разнесла тех, кому кажется нечто
подобное, в пух и прах.
"Ну, что тут сказать, кроме как о вреде и опасности
галлюциногенных грибов и тяжелого алкоголя?", – посмеялась обозреватель. "Если
у вас за забором непременно живет сам Путин, то в соседней палате точно обитает
Наполеон. Инфа – 100 процентов", – заключила Лена Миро.
Как писали "Дни.ру",
ранее Яна Рудковская дала интервью модному журналу Tatler и снялась на его
обложке. Продюсер призналась, что они с мужем Евгением Плющенко мечтают о
дочери, но сама она выносить ребенка не может.
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