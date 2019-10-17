Скандальный блогер Лена Миро высмеяла домыслы, которые услышала из своих источников. Якобы, Яна Рудковская соседствует с самим президентом России Владимиром Путиным.

Скандальныйблогер Лена Миро высмеяла домыслы, которые услышала из своих источников. Якобы,Яна Рудковская соседствует с самим президентом России Владимиром Путиным.Светского обозревателя, славящегося своим острымязыком и резкими суждениями, попросили высказаться о неподтвержденной информации,касающейся супруги фигуриста Евгения Плющенко. Миро написала об это в своемТелеграм-канале."Мне тут прислали картинку из Татлера (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) и попросили прокомментировать: правда ли, что за заборомРудковской живет сам Путин?", – поделилась блогер. На такие слухи Лена Мироотреагировала в свойственной ей манере – разнесла тех, кому кажется нечтоподобное, в пух и прах."Ну, что тут сказать, кроме как о вреде и опасностигаллюциногенных грибов и тяжелого алкоголя?", – посмеялась обозреватель. "Еслиу вас за забором непременно живет сам Путин, то в соседней палате точно обитаетНаполеон. Инфа – 100 процентов", – заключила Лена Миро.Как писали "Дни.ру",ранее Яна Рудковская дала интервью модному журналу Tatler и снялась на егообложке. Продюсер призналась, что они с мужем Евгением Плющенко мечтают одочери, но сама она выносить ребенка не может.Материал дополняется