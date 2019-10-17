Сегодня в эфире Вестей вышел сюжет о проблеме жителей станции Вековка Гусь-Хрустального района.

Сегодня в эфире "Вестей" вышел Гусь-Хрустального района. Граждане, среди которых маленькие дети и пожилые люди, остались без отопления. Как утверждают представители общественности, неизвестный подрядчик провел работы по демонтажу теплотрассы, но замену оборудования не произвел, а с 12 октября прекратил работу. В результате полторы тысячи человек в отсутствие центрального отопления спасаются от холода обогревательными приборами. При этом местные власти адекватно не реагируют на ситуацию и не принимают мер по защите прав жителей станции Вековка.Руководитель следственного управления СК России поручил подчиненным провести доследственную проверку и в кратчайшие сроки разобраться в обстоятельствах нарушения конституционных прав граждан. Сообщили сегодня в ведомстве.