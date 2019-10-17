Экс-участник реалити-проекта прокомментировал скандальную
новость. Рустам Солнцев заявил, что при нем на шоу Дом-2 такого не было.
Экс-участник реалити-проекта прокомментировал скандальную
новость. Рустам Солнцев заявил, что при нем на шоу "Дом-2" такого не было.
Известный своими смелыми
высказываниями блогер относя к известию с долей иронии. Солнцев отметил, что
тогда, когда он участвовал в телестройке, там была другая проблема.
"Девочки письки
застужали. Все-таки порой было очень холодно. Их возили в больницу", – цитирует
экс-звезду шоу "Дом-2" А по поводу того, что творится в постелях
участников проекта сейчас, он не в курсе.
"Что касается
сегодняшней ситуации с разгулом венерических заболеваний на проекте, то я не
могу утверждать", – уклончиво высказался о пикантной ситуации Рустам Солнцев. По
его словам, тут "нужна более подтвержденная информация".
Как писали "Дни.ру", ранее что одна
из участниц телестройки Анастасия Коткова призналась,
что часть парней и девушек на проекте больна. Громкое заявление она сделала, общаясь
со своими подписчиками в Сети. Так Настя объяснила, почему у нее нет половых
отношений с некоторыми участниками
Напомним, что идет уже более десяти лет. Скандальное реалити-шоу не раз пытались
закрыть, но пока все попытки терпели неудачу.