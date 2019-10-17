Экс-участник реалити-проекта прокомментировал скандальную новость. Рустам Солнцев заявил, что при нем на шоу Дом-2 такого не было.

Экс-участник реалити-проекта прокомментировал скандальнуюновость. Рустам Солнцев заявил, что при нем на шоу "Дом-2" такого не было.Известный своими смелымивысказываниями блогер относя к известию с долей иронии. Солнцев отметил, чтотогда, когда он участвовал в телестройке, там была другая проблема."Девочки писькизастужали. Все-таки порой было очень холодно. Их возили в больницу", – цитируетэкс-звезду шоу "Дом-2" А по поводу того, что творится в постеляхучастников проекта сейчас, он не в курсе."Что касаетсясегодняшней ситуации с разгулом венерических заболеваний на проекте, то я немогу утверждать", – уклончиво высказался о пикантной ситуации Рустам Солнцев. Поего словам, тут "нужна более подтвержденная информация".Как писали "Дни.ру", ранее что однаиз участниц телестройки Анастасия Коткова призналась,что часть парней и девушек на проекте больна. Громкое заявление она сделала, общаясьсо своими подписчиками в Сети. Так Настя объяснила, почему у нее нет половыхотношений с некоторыми участникамиНапомним, что идет уже более десяти лет. Скандальное реалити-шоу не раз пыталисьзакрыть, но пока все попытки терпели неудачу.