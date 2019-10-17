Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса Народный участковый - 2019.

Владимирцы выбрали лучшего участкового региона. Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса "Народный участковый - 2019". Победителем стал Артем Хрисанфов - старший участковый уполномоченный опорного пункта № 3 по городу Владимиру - сообщают в региональном УМВД. Напомним, лучшего выбирали онлайн-голосованием исходя из профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств сотрудников. За почетное звание боролись полицейские из 17 районных отделов. На втором месте - Татьяна Стародубцева из Судогодского района, на третьем - Николай Бугаков из Коврова. Артем Хрисанфов будет представлять нашу область на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября.