Жители подмосковного Пушкино заметили стадо кабанов, которое перемещается по городу. Копытных видели на детских площадках и во дворах жилых домов. Граждане обеспокоены данным фактом, ..

Жители подмосковного Пушкино заметили стадо кабанов, которое перемещается по городу. Копытных видели на детских площадках и во дворах жилых домов.Граждане обеспокоены данным фактом, пишет . Они не понимают, откуда к ним нагрянули такие гости. Отмечается, что лесные жители крайне прожорливы. Они съедают буквально все на своем пути. Эксперты успокоили паникующих россиян: если не провоцировать хрюкающих гастролеров, ничего страшного не произойдет.