В Гаване Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель приняли секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-кубинского сотрудничества.

В Гаване Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель приняли секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-кубинского сотрудничества.Среди обсуждаемых вопросов были сотрудничество двух стран в сфере безопасности, а вопросы по международной повестке дня, передает ТАСС. Стороны подчеркнули, что российский и кубинский народы связывают общая история и взаимное стремление способствовать обеспечению национальной и региональной безопасности.Ранее находящийся на Кубе с двухдневным визитом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился с главой МВД Кубы и представителями других силовых структур и правоохранительных органов страны.