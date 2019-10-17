Русофобскую политику бывшего президента Украины Петра Порошенко признали деструктивной уже и за пределами Украины. Его решения подверглись критике со стороны швейцарских парламентариев.

Русофобскую политику бывшего президента Украины Петра Порошенко признали деструктивной уже и за пределами Украины. Его решения подверглись критике со стороны швейцарских парламентариев.В ходе встречи с президентом Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Порошенко управлял вверенным ему государством, мягко говоря, некорректно. Он отметил, что украинский политик стал причиной множества конфликтов между странами."Почему не удавалось урегулировать раньше ситуацию в украинском вопросе?Мы должны с вами признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко, вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило именно по вине украинского руководства", – высказался Володин.Он подчеркнул, что в целом правление бывшего президента "Незалежной" ни привело ни к чему хорошему: "Его политика, необходимо признать, отбросила Европу, европейские страны, в том числе Россию, назад. Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше недоверия, конфликтов".В свою очередь, как издание "Политнавигатор", швейцарский парламентарий Жан-Рене Фурнье также не остался в стороне. Он даже позволил себе подшутить над незадачливым политиком: "Видимо, следует признать, то позиция предыдущего президента Порошенко деструктивной, но чтобы оставаться в положительном ключе, можно сказать, что ему удалось объединить против своей политики 74% своего населения".