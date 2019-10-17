Сестра поющей ведущей откровенно рассказала о своей жизни. Оказывается, Анна Бузова с ранней юности узнала цену деньгам.

Сестра поющей ведущейоткровенно рассказала о своей жизни. Оказывается, Анна Бузова с ранней юностиузнала цену деньгам.Зарабатывать Аня начала уже с 14 лет. Она призналась, что оченьхотела соответствовать своему окружению. Дело в том, что в ее классе было многодевочек из обеспеченных семей."Они всегда выглядели стильно, и мне казалось, что именно модные идорогие атрибуты скрасят мою жизнь. Поэтому на каникулах устраивалась наработу: продавала сувениры, мороженое, разносила листовки, убирала офисы,делала домашние задания по алгебре одноклассникам", – цитирует Бузову-младшуюСегодня Анна Бузова – успешная бизнес-леди, как и ее избранник,предприниматель Константин Штрыкин. "Мой муж – моя самая большая поддержкаи опора. Абсолютно во всем", – поделилась девушка. Она добавила, что супруг –непубличный человек, и шоу-бизнес ему не интересен, чему она очень рада.Материал дополняется