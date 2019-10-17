Сестра поющей ведущей
откровенно рассказала о своей жизни. Оказывается, Анна Бузова с ранней юности
узнала цену деньгам.
Сестра поющей ведущей
откровенно рассказала о своей жизни. Оказывается, Анна Бузова с ранней юности
узнала цену деньгам.
Зарабатывать Аня начала уже с 14 лет. Она призналась, что очень
хотела соответствовать своему окружению. Дело в том, что в ее классе было много
девочек из обеспеченных семей.
"Они всегда выглядели стильно, и мне казалось, что именно модные и
дорогие атрибуты скрасят мою жизнь. Поэтому на каникулах устраивалась на
работу: продавала сувениры, мороженое, разносила листовки, убирала офисы,
делала домашние задания по алгебре одноклассникам", – цитирует Бузову-младшую
Сегодня Анна Бузова – успешная бизнес-леди, как и ее избранник,
предприниматель Константин Штрыкин. "Мой муж – моя самая большая поддержка
и опора. Абсолютно во всем", – поделилась девушка. Она добавила, что супруг –
непубличный человек, и шоу-бизнес ему не интересен, чему она очень рада.
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