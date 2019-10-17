Препятствий на пути к Brexit со стороны Северной Ирландии больше нет. Об этом сообщает ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух чиновников Евросоюза.

Препятствий на пути к Brexit со стороны Северной Ирландии больше нет. Об этом сообщает ирландский телерадиоканал RTE со ссылкой на двух чиновников Евросоюза.Демократическая юнионистская партия согласилась с предложениями по Brexit, передает телеканал "Россия 24". А именно от ее поддержки зависит, придет ли Борис Джонсон к успеху. Так что на островах не теряют оптимизма по поводу того, что соглашение с Брюсселем у Британии все-таки будет.