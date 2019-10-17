Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз погоды на следующий месяц. По заверениям синоптиков, ноябрь будет необычно теплым.

Гидрометцентр обнародовалпредварительный прогноз погоды на следующий месяц. По заверениям синоптиков, ноябрь будет необычно теплым.В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодскойобластях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, вбольшинстве южных территорий ожидается, что температура будет превышать норму. Даже насевере – в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми будет теплеенормы на один градус и более.Превышение ожидаетсятакже на Камчатке, Магаданской области, в прибрежных районах Приморского,Хабаровского краев, на побережье Якутии, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале.необойдет стороной и Москву. Днем температура составит от минус 2 до плюс 3, а ночью от минус 1 до минус 6 градусов – эти показатели выше нормы.А вот в Краснодарском крае и в южной части Крыма обещаютпоказатели ниже нормы. Прохладней обычного будет также в центральных и южныхрайонах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, сообщает .Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России РоманВильфанд говорит, что в октябре еще рано говорить, будет ли . Долгосрочные прогнозы достаточно общие."Дело в том, что в долгосрочных прогнозах не существуетподробностей, детализация существует в кратких и средних срочных прогнозах...Объектом прогноза являются фоновые характеристики: температура выше нормы.Насколько выше нормы – неизвестно. Успешность прогноза составляет около двухтретей, не 95%, как на завтра", – цитирует эксперта.