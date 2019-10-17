Гидрометцентр обнародовал
предварительный прогноз погоды на следующий месяц. По заверениям синоптиков, ноябрь будет необычно теплым.
Гидрометцентр обнародовал
предварительный прогноз погоды на следующий месяц. По заверениям синоптиков, ноябрь будет необычно теплым.
В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской
областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в
большинстве южных территорий ожидается, что температура будет превышать норму. Даже на
севере – в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми будет теплее
нормы на один градус и более.
Превышение ожидается
также на Камчатке, Магаданской области, в прибрежных районах Приморского,
Хабаровского краев, на побережье Якутии, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале.
не
обойдет стороной и Москву. Днем температура составит от минус 2 до плюс 3, а ночью от минус 1 до минус 6 градусов – эти показатели выше нормы.
А вот в Краснодарском крае и в южной части Крыма обещают
показатели ниже нормы. Прохладней обычного будет также в центральных и южных
районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, сообщает .
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман
Вильфанд говорит, что в октябре еще рано говорить, будет ли . Долгосрочные прогнозы достаточно общие.
"Дело в том, что в долгосрочных прогнозах не существует
подробностей, детализация существует в кратких и средних срочных прогнозах...
Объектом прогноза являются фоновые характеристики: температура выше нормы.
Насколько выше нормы – неизвестно. Успешность прогноза составляет около двух
третей, не 95%, как на завтра", – цитирует эксперта.