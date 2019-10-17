Правительственная армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Менбидж. Кроме того, военный аэродром Табка, две гидроэлектростанции на реке Евфрат, несколько мостов в провинции Ракка.

Правительственная армия взяла под контроль 1030 квадратных километров в районе города Менбидж. Кроме того, военный аэродром Табка, две гидроэлектростанции на реке Евфрат, несколько мостов в провинции Ракка.Всего под контролем армии Сирии — 5 округов на северо-западе страны. Об этом сообщили в российском Минобороны. Ранее американские военные покинули свои базы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Их эвакуация на юго-восток к границе с Ираком — продолжается.Безопасность обеспечивают российские и сирийские военные, отмечает телеканал "Россия 24". Оставленные американцами базы — Дадат и Умм-Миаль — также контролируются правительственной армией.Тем временем, министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером. В ходе беседы обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.