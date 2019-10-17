Иллюзий относительно президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Новый лидер Незалежной мало чем отличается от своего воинственного предшественника, констатировал украинский политик Василий Волга.
Иллюзий относительно президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Новый лидер Незалежной мало чем отличается от своего воинственного предшественника, констатировал украинский политик Василий Волга.
Ничего общего с миром нынешний украинский президент не
имеет, полагает политический деятель. Владимира Зеленского он назвал таким же
сторонником войны, как и Петра Порошенко.
По мнению Волги, противостояние в Донбассе закончилось, если
бы президент этого хотел. "Мы с вами имеем самого настоящего улучшенного
Порошенко, более молодого, который может подтянуться на турнике – ничего больше
не изменилось", – сказал политик в эфире ютуб-канала News-Front.
Схожего мнения придерживается киевский адвокат Татьяна
Монтян. По всей видимости, в команде решили окончательно отказаться
от выполнения минских договоренностей, считает она. На ее взгляд, Киев выбрал
вариант заморозки конфликта в Донбассе.
По ее словам, граждане больше не готовы терпеть войну в
Донбассе, но до предоставления Донецкой и Луганской республикам особого статуса
украинское общество еще не созрело. Единственным улучшением будет уменьшение
интенсивности боевых действий, прогнозирует адвокат.
Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко озвучил три
сценария развития ситуации в Донбассе. Один предполагает продолжение минского
процесса, другой – затягивание решения проблемы. Самый радикальный третий -
отказ от Донбасса.
В начале октября Киев подписал "формулу
Штайнмайера" о политическом урегулировании в Донбассе. 7 октября должен
был начаться развод войск на линии фронта. Но ему помешали националисты. На
митингах в Киеве и других городах радикалы выкрикивали антипрезидентские
лозунги и обвиняли в "капитуляции" перед Россией.