Иллюзий относительно президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Новый лидер Незалежной мало чем отличается от своего воинственного предшественника, констатировал украинский политик Василий Волга.

Иллюзий относительно президента Украины Владимира Зеленского больше нет. Новый лидер Незалежной мало чем отличается от своего воинственного предшественника, констатировал украинский политик Василий Волга.Ничего общего с миром нынешний украинский президент неимеет, полагает политический деятель. Владимира Зеленского он назвал таким жесторонником войны, как и Петра Порошенко.По мнению Волги, противостояние в Донбассе закончилось, еслибы президент этого хотел. "Мы с вами имеем самого настоящего улучшенногоПорошенко, более молодого, который может подтянуться на турнике – ничего большене изменилось", – сказал политик в эфире ютуб-канала News-Front.Схожего мнения придерживается киевский адвокат ТатьянаМонтян. По всей видимости, в команде решили окончательно отказатьсяот выполнения минских договоренностей, считает она. На ее взгляд, Киев выбралвариант заморозки конфликта в Донбассе.По ее словам, граждане больше не готовы терпеть войну вДонбассе, но до предоставления Донецкой и Луганской республикам особого статусаукраинское общество еще не созрело. Единственным улучшением будет уменьшениеинтенсивности боевых действий, прогнозирует адвокат.Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко озвучил трисценария развития ситуации в Донбассе. Один предполагает продолжение минскогопроцесса, другой – затягивание решения проблемы. Самый радикальный третий -отказ от Донбасса.В начале октября Киев подписал "формулуШтайнмайера" о политическом урегулировании в Донбассе. 7 октября долженбыл начаться развод войск на линии фронта. Но ему помешали националисты. Намитингах в Киеве и других городах радикалы выкрикивали антипрезидентскиелозунги и обвиняли в "капитуляции" перед Россией.