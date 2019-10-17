Их необходимо обеспечить бесплатными медицинскими изделиями

Руководитель следственного управления СК России, проанализировав социальное положение детей-сирот во Владимирской области, обратился к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой обеспечить их бесплатными медицинскими изделиями.Федеральным законом предусмотрено обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, перечнем бесплатных гарантированных услуг по медицинской помощи, а также лекарствами.Однако во Владимирской области право обеспечения таких детей медицинскими услугами за счёт бюджета не предусмотрено. По мнению СледКома, необходимо установить дополнительные гарантии для детей-сирот, что повысит их социальную защищённость.