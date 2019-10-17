Вице-президент США Майк Пенс обнародовал результаты переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По словам Пенса, стороны согласовали вопрос о режиме прекращения огня. Турки ..

Вице-президент США Майк Пенс обнародовал результаты переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. По словам Пенса, стороны согласовали вопрос о режиме прекращения огня.Турки позволят силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG, подчеркнул Пенс. По его словам, американская сторона готова содействовать отводу курдских формирований.