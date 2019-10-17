Результаты недавних исследований показали, что в квартире самое опасное место – это кухня, а в ней наибольшую опасность представляют кухонная раковина и столешница, а на разделочной доске микробов даже больше, чем на сиденье унитаза.

Результаты недавних исследований показали, что в квартире самое опасное место – это кухня, а в ней наибольшую опасность представляют кухонная раковина и столешница.Именно они являются рассадниками опасных микроорганизмов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на профессора кафедры общественного здравоохранения Университета Аризоны Чарльза Герба.Он пояснил, что в раковинах обычно размораживают сырое мясо или моют птицу, а в дальнейшем опасные микроорганизмы распространяются по всей кухне.Кроме того, самые грязные предметы также обычно находятся именно на кухне: губки для мытья посуды, тряпки, полотенца и сама столешница, которую ими протирают.Более того: исследования показали, что на разделочной доске микробов даже больше, чем на сиденье унитаза, пишут "33Live.Ru Недвижимость".