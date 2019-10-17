Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC. Накануне стало известно, что ему предстоит бой с бывшим чемпионом в легком весе американцем Фрэнки Эдгаром.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC. Накануне стало известно, что ему предстоит бой с бывшим чемпионом в легком весе американцем Фрэнки Эдгаром.На своей странице в социальной сети Twitter Макгрегор публично обратился к Эдгару."С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", – написал боец.Бывший обладатель титула в легком весе поблагодарил Конора. После этого он объявил о том, что уже согласился на бой. "Теперь дело за тобой и Уайтом", – подчеркнул Фрэнки.Отметим, ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором. Последний раз американский спортсмен дрался в июле этого года. Тогда он проиграл в чемпионском бою Максу Холлоуэю, сообщает .Напомним, за свою профессиональную карьеру Конор потерпел всего четыре поражения. Последний раз он проиграл в бою с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Наш соотечественник смогу победить благодаря удушающему приему в четвертом раунде. Но несмотря на то, что Хабиб выиграл в схватке, ему отказались торжественно вручать пояс за непристойное поведение.