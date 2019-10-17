Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым на телеканале Россия признался, что матч его подопечных против команды Бельгии на финише европейского отбора станет в определенном смысле лакмусовой бумажкой состояния команды.

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия" признался, что матч его подопечных против команды Бельгии на финише европейского отбора станет в определенном смысле "лакмусовой бумажкой" состояния команды."Нам надо эту лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами. Вот и сравним, потому что при всем уважении к тем командам... Это хорошие команды: и Шотландия, и Кипр. Мы и в мое время с ними играли, и иногда не могли выиграть. Сам принимал участие. Поэтому не так все просто", — сказал наставник россиян."Другое дело, что по большому счету сказать, а что мы сегодня – будут вот игры с такими командами как Бельгия, — считает тренер сборной. – Я бы сказал, что есть в футболе поговорка: после игры – это уже до игры. После матча с Кипром уже отчет пошел до матча с Бельгией"."Поэтому понятно: душ [после игры], пять минут есть там, поулыбаться, пока летим домой, пообниматься. Уже в клубы, все забыли и готовимся опять. Все просто", – сказал Черчесов в телевизионном эфире канала "Россия".