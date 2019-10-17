18 октября певица Светлана Лобода отпразднует 37-летие. Накануне дня рождения артистки ясновидящая и таролог Марианна Абравтова заглянула в будущее. Экстрасенс составила вокалистке прогноз на следующий год:

18 октября певица Светлана Лобода отпразднует 37-летие. Наканунедня рождения артистки заглянула в будущее.Экстрасенс составила вокалистке прогноз на следующий год:Светлане надоело все. Ну просто все, что естьна свете. Она устала от успеха и совершенно не хочет находиться на верхушке славы.Лобода верит в свой талант, но после определенных побед, начинает ставить новыецели. Эта женщина никогда не остановится.Сейчас она вынашивает новыйпроект, но четкого плана действий у нее пока нет. Она явно решила рискнуть и занятьсятем, в чем особо не разбирается. В 2020 году она реально удивит всех так, чтоее успехи затмят даже шокирующую свадьбу Собчак и Богомолова.– это солдатДжейн. Она не просто идет к цели, а всеми правдами и неправдами, доказывает себеи окружающим каким невероятным потенциалом обладает. Чтобы добиваться такихвысот, нужно иметь мужской характер. На сегодняшний день она "ядерная боеголовка"российского шоу-бизнеса. Но ее цель – весь мир. И 2020 год приблизит ее к мечте.Что же касается личной жизни, окоторой всем интересно узнать, но Лобода упорно молчит: на любовную сценувыйдут два персонажа. Один из них – человек, как говорится, из прошлой жизни. Романвспыхнет "на старых дрожжах". Человек появится в жизни Светланы и она посмотритна него совершенно по-другому. Второй таинственный незнакомец – самодостаточныйи состоятельный, роман будет на виду. Вот только есть одно "но": это будет любовныйтреугольник, яркая и захватывающая детективная история. Оба мужчины будут боротьсяза . Замуж она не пойдет ни за одного, ни за другого. Певица выберетработу.Интересно еще вот что: у Светланыявно есть мысли усыновить или удочерить ребенка. И, скорее всего, эту мечту онаосуществит в перспективе. Этим поступком она не просто удивит, а окончательновсех покорит .