18 октября певица Светлана Лобода отпразднует 37-летие. Накануне
дня рождения артистки ясновидящая и таролог Марианна Абравтова заглянула в будущее.
Экстрасенс составила вокалистке прогноз на следующий год:
18 октября певица Светлана Лобода отпразднует 37-летие. Накануне
дня рождения артистки заглянула в будущее.
Экстрасенс составила вокалистке прогноз на следующий год:
Светлане надоело все. Ну просто все, что есть
на свете. Она устала от успеха и совершенно не хочет находиться на верхушке славы.
Лобода верит в свой талант, но после определенных побед, начинает ставить новые
цели. Эта женщина никогда не остановится.
Сейчас она вынашивает новый
проект, но четкого плана действий у нее пока нет. Она явно решила рискнуть и заняться
тем, в чем особо не разбирается. В 2020 году она реально удивит всех так, что
ее успехи затмят даже шокирующую свадьбу Собчак и Богомолова.
– это солдат
Джейн. Она не просто идет к цели, а всеми правдами и неправдами, доказывает себе
и окружающим каким невероятным потенциалом обладает. Чтобы добиваться таких
высот, нужно иметь мужской характер. На сегодняшний день она "ядерная боеголовка"
российского шоу-бизнеса. Но ее цель – весь мир. И 2020 год приблизит ее к мечте.
Что же касается личной жизни, о
которой всем интересно узнать, но Лобода упорно молчит: на любовную сцену
выйдут два персонажа. Один из них – человек, как говорится, из прошлой жизни. Роман
вспыхнет "на старых дрожжах". Человек появится в жизни Светланы и она посмотрит
на него совершенно по-другому. Второй таинственный незнакомец – самодостаточный
и состоятельный, роман будет на виду. Вот только есть одно "но": это будет любовный
треугольник, яркая и захватывающая детективная история. Оба мужчины будут бороться
за . Замуж она не пойдет ни за одного, ни за другого. Певица выберет
работу.
Интересно еще вот что: у Светланы
явно есть мысли усыновить или удочерить ребенка. И, скорее всего, эту мечту она
осуществит в перспективе. Этим поступком она не просто удивит, а окончательно
всех покорит .