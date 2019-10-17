Заводский районный суд Кемерова постановил отпустить из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня. Речь идет о руководителе компании Системный ..

Заводский районный суд Кемерова постановил отпустить из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Речь идет о руководителе компании "Системный интегратор" Игоре Полозиненко и инженере Александре Никитине, а также пожарных Сергее Генине и Андрее Бурсине, сообщает .Несмотря на освобождение, подсудимым запрещено покидать город без судебного разрешения, а также выходить за пределы помещения, в котором они будут проживать в ночное время. Запрет распространяется и на общение со свидетелями, потерпевшими и экспертами вне судебного процесса.