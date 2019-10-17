В США произошло громкое ЧП с участием сына звезды Голливуда Рона Эли. Помощник шерифа застрелил мужчину после того, как тот убил свою мать. По данным , преступление произошло вечером в доме ..

В США произошло громкое ЧП с участием сына звезды Голливуда Рона Эли. Помощник шерифа застрелил мужчину после того, как тот убил свою мать.По данным , преступление произошло вечером в доме актера, который расположен в пригороде калифорнийского округа Санта-Барбара. Шериф заявил, что молодой человек "представлял угрозу", поэтому полицейские приняли решение застрелить его. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего