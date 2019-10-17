Маленькая дочь телеведущей Леры Кудрявцевой растет невероятной красавицей. Так считают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Маленькая дочь телеведущей Леры Кудрявцевой растетневероятной красавицей. Так считают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.В личном "Инстаграм" Кудрявцева опубликовала свежее фото дочериМарии. "Моя булочка сладкая 🥰", – подписала пост телеведущая.Отметим,что снимок очаровал звезду программы "Давай поженимся!" ЛарисуГузееву. "Таких красивых девочек просто не бывает!" – не смогла сдержать эмоцийзнаменитость.Отметим,что Гузеева не единственная, кого поразила маленькая Маша. "Лерааа, это счастье (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Эвелина Бледанс."Зайка ❤", – восхитилась АленаВодонаева. "Как же на мамулю твою похожа!!!!😘😘😘", – удивился Оскар Кучера. "Вотэто я понимаю-глаза -синие озера 👍🏼", – заметила Екатерина Андреева.Отметим,что наследнице только год. Телеведущая серьезно подходит квоспитанию и обучению Марии – девочка уже посещает развивающие занятия, где сней индивидуально работает педагог.Ранеетелеведущая признавалась, что между материнством в 19 и 47 лет – огромнаяразница! После рождения дочери приоритеты изменились: еслираньше она была сконцентрирована на работе, тот теперь все внимание уделяетМашеньке, несмотря на плотный рабочий график, знаменитость сама гуляет сребенком. Теледива не раз признавалась поклонникам, что постоянно волнуется заздоровье и безопасность малышки.