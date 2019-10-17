Маленькая дочь телеведущей Леры Кудрявцевой растет
невероятной красавицей. Так считают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Маленькая дочь телеведущей Леры Кудрявцевой растет
невероятной красавицей. Так считают многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
В личном "Инстаграм" Кудрявцева опубликовала свежее фото дочери
Марии. "Моя булочка сладкая 🥰", – подписала пост телеведущая.
Отметим,
что снимок очаровал звезду программы "Давай поженимся!" Ларису
Гузееву. "Таких красивых девочек просто не бывает!" – не смогла сдержать эмоций
знаменитость.
Отметим,
что Гузеева не единственная, кого поразила маленькая Маша. "Лерааа, это счастье (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Эвелина Бледанс.
"Зайка ❤", – восхитилась Алена
Водонаева. "Как же на мамулю твою похожа!!!!😘😘😘", – удивился Оскар Кучера. "Вот
это я понимаю-глаза -синие озера 👍🏼", – заметила Екатерина Андреева.
Отметим,
что наследнице только год. Телеведущая серьезно подходит к
воспитанию и обучению Марии – девочка уже посещает развивающие занятия, где с
ней индивидуально работает педагог.
Ранее
телеведущая признавалась, что между материнством в 19 и 47 лет – огромная
разница! После рождения дочери приоритеты изменились: если
раньше она была сконцентрирована на работе, тот теперь все внимание уделяет
Машеньке, несмотря на плотный рабочий график, знаменитость сама гуляет с
ребенком. Теледива не раз признавалась поклонникам, что постоянно волнуется за
здоровье и безопасность малышки.