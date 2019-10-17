17 октября в Москве может стать самым теплым за последние 130 лет. По прогнозам синоптиков, температура в городе может подняться выше +17 градусов. Но, правда, для других регионов страны все не так радужно. Сибиряков, например, призывают готовиться к зимней стуже.

17 октября в Москве может стать самым теплым за последние 130 лет. По прогнозам синоптиков, температура в городе может подняться выше +17 градусов. Но, правда, для других регионов страны все не так радужно. Сибиряков, например, призывают готовиться к зимней стуже.А бывает вообще так, что и в Европейской России, и за Уралом одновременно хорошая погода? В последнее время такого что-то не наблюдалось.После похолодания в среду в Москву возвращается аномальное тепло. Воздух прогреется до 15-16 градусов тепла, что соответствует, скорее, началу сентября, нежели середине октября. А вот в Сибири и на Урале, напротив, стремительно холодает. Здесь развивается арктическое вторжение. Уже в ближайшие дни температура в отдельных районах устойчиво уйдет в минус.Как правило, такого не бывает. Атмосферные процессы чаще всего развиваются так, что регионы находятся в погодной противофазе.Начнем, пожалуй, с центра России. Здесь погоду лихорадит. Еще накануне ночью в Москве состоялись первые заморозки, а днем температура едва превысила 8 градусов. Но уже этой ночью было +7-8 градусов, то есть, в темное время суток воздух практически не остыл.Заморозки 17 октября сохранялись только на севере Европейской России, причем, местами они были ощутимыми: на северо-востоке Коми, например, температура опускалась до минус 8 градусов. Очень холодно было на Средней Волге: в Саратовской и Самарской областях до минус 3-4 градусов. Но совсем другая картина наблюдалась в западных и северо-западных регионах: в Смоленский, Тверской и Новгородской областях ночью было почти 11 градусов тепла. А в Псковской области и все 12. Это показатели, характерные для конца августа!Дело в том, что накануне Европейская часть России оказалась во власти антициклона. Под его влиянием на ночном небе было мало облаков, поэтому усилились процессы выхолаживания воздуха. Но уже вечером 16 октября на погоду западных областей начал влиять атлантический циклон, и на Русскую равнину устремился теплый океанический воздух. На интерактивной карте ему соответствуют желтые и зеленые тона. Но начиная с Предуралья и дальше на восток, все окрашено в синий цвет: сюда поступают холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана.Арктическое вторжение в этой части страны началось день назад. Еще вчера снегом начало засыпать Югру, отдельные районы Пермского края и Сибири. В четверг, 17 октября, снегопады значительно расширили географию.Например, судя по кадрам, которые выкладывают в соцсети жители Удмуртии, засыпало Ижевск. Горожане в комментариях пишут, что это первый снег. Поправим их: строго говоря, осадки в твердой фазе отмечались здесь еще в конце сентября. Но они, конечно, были намного слабее. И их вполне можно было не заметить.Как прогнозировали синоптики, снегопад прошел и в Омске, а это уже Южная Сибирь.Дневные температуры будут распределяться по России так: большая часть Европейской России окажется во власти теплой аномалии: здесь будет в среднем на 4 градуса выше обычного. Граница разных по своим свойствам воздушных масс будет проходить на линии Санкт-Петербург — Киров-Казань. Здесь температурный режим окажется близким к норме. Значительная отрицательная аномалия будет наблюдаться на севере Европейской России, а также на Урале, западе и юго-западе Сибири. Однако, арктическое вторжение набирает обороты. Зона похолодания в ближайшее время будет лишь разрастаться.На пороге похолодания оказался Новосибирск. Ночью в городе было +9 градусов. По последним данным, температура понизилась до +6 градусов, ночью столбики термометров устремятся к нулевой отметке. А на рассвете даже возможны заморозки. Дожди при этом сменятся мокрым снегом.В пятницу, 18 октября, днем ожидается всего +2 градуса. В выходные еще холоднее. В ночные часы морозы могут усиливаться до минус 3-8 градусов. Температура начнет возвращаться к норме лишь на следующей неделе. Отмечу, что в Сибири в последнее время было довольно тепло. В отдельных районах воздух прогревался до +20 градусов и выше. Отсюда золотая осень уходит.Теперь наслаждаться золотой осенью пришла очередь Центральной России. В Москве 17 октября — пик потепления, в течение дня столбики термометров могут подняться до 15- 17 градусов. Так тепло в это время в столице не было с конца позапрошлого века. В конце дня местами пройдут небольшие дожди, которые ночью усилятся. Но они не должны испортить впечатления от улучшения погоды.18 октября волна тепла спадет, но температура останется не по сезону высокой – плюс 12 градусов. Это почти на 4 градуса выше средних многолетних значений. А в выходные вновь станет теплее. Вплоть до 22 октября на термометрах +14-15 градусов. И никаких осадков. Самая настоящая золотая осень!