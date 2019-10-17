Температура воздуха в столице к 12 часам дня поднялась до 15,1 градуса тепла, однако температурный рекорд пока не побит. Теплая погода, превышающая климатическую норму на 4-5 градусов, продержится в центральной России до 21 октября.

Температура воздуха в столице к 12 часам дня поднялась до 15,1 градуса тепла, однако температурный рекорд пока не побит."Абсолютный рекорд у нас принадлежит 1889 году — 17,4 градуса. Что касается сегодняшнего дня, то он пока что не побил рекорд даже прошлого года, когда температура была 16,4 градуса", — рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Тем не менее, шанс еще есть: к 15 часам сегодняшнего дня воздух может прогреться до 16-17 градусов. А 18 октября в Москве ожидается плюс 18 градусов.Теплая погода, превышающая климатическую норму на 4-5 градусов, продержится в центральной России до 21 октября. Метеорологи в шутку прозвали этот период "пожилым" бабьим летом. Затем ожидается кратковременное похолодание."Похолодание будет кратковременным, дождь только один день, а потом практически до 26-27 числа не будет такого тепла, как сейчас, но все равно температура будет выше нормы", — сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.