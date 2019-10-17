Террористы из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) разбегаются из Сирии. О задержании на границе сразу нескольких боевиков рассказал министр обороны Ирака Наджа Аль-Шаммари.

Террористы из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) разбегаются из Сирии. О задержании на границе сразу нескольких боевиков рассказал министр обороны Ирака Наджа Аль-Шаммари. Это одно из последствий проведения военной операции турецких войск против курдов.Ранее сообщалось, что, воспользовавшись хаосом на севере Сирии, из тюрем бегут пленные террористы. Ирак усиливает границу и обещает преследовать всех боевиков, незаконно проникших на территорию страны, передает телеканал "Россия 24".