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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-timati-zhestko-pripechatali-za-imya-dlya-syna.html" target="_blank">Тимати жестко припечатали за имя для сына</a> - Буквально несколько часов назад стало известно, что у рэпера Тимати родился долгожданный наследник! Впрочем, не все были рады его появлению на свет. Божена Рынска с недоумением высказалась о имени малыша.