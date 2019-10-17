Дональд Трамп объявил о том, что уже в среду в Турцию отправятся вице-президент Майк Пенс и Госсекретарь Майк Помпео. Будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Дональд Трамп объявил о том, что уже в среду в Турцию отправятся вице-президент Майк Пенс и Госсекретарь Майк Помпео. Будут обсуждать ситуацию в Сирии.Как отмечают американские СМИ, на них возложена задача добиться прекращения огня и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.Накануне Трамп принял решение ввести санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, а также увеличить тарифы на сталь на 50 процентов, напоминает телеканал "Россия 24".