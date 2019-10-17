Дональд Трамп уверен в безопасности ядерного оружия, размещенного на базе Инджирлик в Турции. Об этом он заверил журналистов, подчеркнув, что Турция – член НАТО, так что беспокоиться точно не стоит.

Дональд Трамп уверен в безопасности ядерного оружия, размещенного на базе Инджирлик в Турции. Об этом он заверил журналистов, подчеркнув, что Турция – член НАТО, так что беспокоиться точно не стоит.Правда, газета New York Times не разделяет такой оценки. Ранее там появилась публикация о том, что Белый дом изучал варианты вывоза ядерного оружия с базы без лишнего шума, поскольку оставлять его там после начала турецкой операции в Сирии опасно. Дополнительное напряжение могут вызывать и санкции, которые скорее всего повлекут за собой ответные меры и ухудшение отношений.Трамп также заявил, что те, кто остался в регионе, смогут разобраться с террористами лучше, чем США. "Каждый игрок там ненавидит ИГИЛ (запрещена в РФ) — все, с кем мы разговаривали, — цитирует Трампа телеканал "Россия 24". — Сирия ненавидит их больше нас, Россия — больше нас. Мы были там и сражались с террористами, но и они там тоже сражаются с ними. И они могут с этим разобраться".На Россию Дональд Трамп переложил не только задачу разобраться с террористами, но и поддержку курдских формирований, которых американские союзники бросили. Он отметил: "Если Россия будет помогать защищать курдов — это будет хорошее дело". При этом сам Трамп тут же сравнил Рабочую партию Курдистана с террористами, заявив, что она, пожалуй, даже хуже запрещенной группировки ИГИЛ.Трамп напутствовал госсекретаря Майкла Помпео и вице-президента Майка Пенса, которые отправились на переговоры с Эрдоганом. Если встреча не будет успешной, экономику Турции ждут разрушительные последствия. Ранее Эрдоган отказал американской стороне во встрече, заявив, что будет общаться только с Трампом. Потом все-таки передумал: встреча должна состояться уже сегодня. Тем временем в турецком МИДе думают, как ответить на санкции, которые против страны уже ввел Вашингтон.Ситуацию в Сирии обсудили и на закрытом заседании Совбеза ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Турция пообещала уважать территориальную целостность Сирии.