Объявить импичмент Дональду Трампу могут уже в конце ноября, на День благодарения. Предполагается, что именно к этому сроку палата представителей отвердит обвинительное заключение.

Объявить импичмент Дональду Трампу могут уже в конце ноября, на День благодарения, сообщает CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Кевина Крамера. Предполагается, что именно к этому сроку палата представителей утвердит обвинительное заключение.Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл уже даже провел инструктаж однопартийцев-сенаторов, рассказав о правилах процедуры отстранения президента от должности.Скандал разгорелся из-за телефонного разговора Трампа с главой Украины Зеленским. Якобы в ходе беседы Трамп пытался надавить на Зеленского и заставить начать расследование в отношении сына Джо Байдена — его главного конкурента на предстоящих выборах, напоминает телеканал "Россия 24".