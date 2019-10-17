В Керчи сегодня траур — город вспоминает страшные события, произошедшие год назад. Тогда студент Владислав Росляков подорвал внутри здания взрывные устройства, а потом начал стрелять по находящимся вокруг людям. Жертвами убийцы стал 21 человек.

В Керчи сегодня траур — город вспоминает страшные события, произошедшие год назад. Тогда студент Владислав Росляков подорвал внутри здания взрывные устройства, а потом начал стрелять по находящимся вокруг людям. Жертвами убийцы стал 21 человек. Более 50 были ранены, напоминает служба информации "Вести – Севастополь".Город скорбит по погибшим студентам и преподавателям. Развлекательные мероприятия отменены, государственные флаги на зданиях приспущены. Участниками траурного митинга, который прошел рядом с колледжем, стало множество горожан. Люди несли цветы к мемориалу. Также утром во всех учреждениях Керчи прошла минута молчания.К родным и близким погибших и пострадавших обратился в соцсети глава Крыма Сергей Аксенов. Он заверил, что власти приняли все возможные меры для того, чтобы избежать подобных трагических событий в будущем. На всех учебных заведениях города существует строгий пропускной режим. Здания охраняются бойцами Росгвардии и работниками частных охранных агентств. По словам Аксенова, уже есть обращение в правительство России о необходимости участия сотрудников Росгвардии в охране учебных заведений.