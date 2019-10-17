673 террориста из Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны ликвидированы турецкими войсками за время с начала операции Источник мира в Сирии.

673 террориста из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" ликвидированы турецкими войсками за время с начала операции "Источник мира" в Сирии. Это официальное заявление Анкары.Операция "Источник мира" проводится для создания буферной зоны к востоку от Евфрата, напоминает ТАСС. В эту зону смогут вернуться почти 4 миллиона сирийских беженцев из Турции. Анкара начала операцию 9 октября.Мировое сообщество осудило действия Анкары, Дамаск назвал операцию "Источник мира" агрессией. Президент США Дональд Трамп с началом турецкой операции принял решение о выводе американского военного контингента из Сирии.