Турецкая компания «Русджам Стеклотара Холдинг» признана судом виновной за недекларирование по установленной форме товаров

Турецкая компания «Русджам Стеклотара Холдинг» признана судом виновной за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Сообщает Октябрьского суда Владимира.В октябре прошлого года компания, завод которой находится в Гороховецком районе, при подаче на Владимирский таможенный пост таможенной декларации в нарушение требований не продекларировало по установленной форме товары. За данное правонарушение ООО «РСХ» признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4362538,68 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.