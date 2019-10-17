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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-u-vedushhej-okruglilis-glaza-ot-novyx-otkrovenij-nargiz-o-fadeeve.html" target="_blank">У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве</a> - Наргиз Закирова стала очередной звездной гостьей Вечернего шоу с Аллой Довлатовой. Экстравагантная певица высказалась о том, как живет после конфликта с продюсером Максимом Фадеевым, сравнив сотрудничество с ним с тюрьмой.